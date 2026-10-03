Sambut MotoGP Indonesia, Pertamina Lepas 120 Anggota Komunitas Motor Touring ke Mandalika

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menggelar kegiatan Touring to Mandalika yang melibatkan 120 pengendara dari berbagai komunitas roda dua.

Perjalanan darat dari Jakarta menuju Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat itu menyatukan semangat persaudaraan antar-komunitas, edukasi energi, hingga pengalaman menginap di kawasan sirkuit Pertamina Camping Ground.

Pelepasan komunitas berlangsung di Lubricants Technology Center, Jakarta Utara, Sabtu (3/10).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata dalam merangkul masyarakat dan pencinta dunia otomotif untuk merasakan langsung atmosfer kemeriahan ajang balap kelas dunia.?

“Kami ingin teman-teman komunitas tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan itu sendiri. Lewat Touring to Mandalika, komunitas bisa menikmati keindahan rute Nusantara, merasakan langsung performa produk Pertamina di jalanan, sekaligus melihat dari dekat bagaimana energi yang mereka gunakan sehari-hari diproduksi,” ujar Baron.

Seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan intensif, penjelasan prosedur keselamatan, serta pengecekan kelaikan kendaraan sebelum meluncur ke jalan.

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Menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo dan pelumas Pertamina Enduro, deretan sepeda motor komunitas tampil makin energik dengan sentuhan livery khas Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Tak sekadar perjalanan biasa, momen ini juga dimanfaatkan oleh Pertamina Lubricants sebagai ajang pembuktian kualitas produk (Road test).