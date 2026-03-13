Sambut Mudik 2026, Indosat Perkuat Jaringan Internet untuk Teman Ramadan

jpnn.com, PALEMBANG - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) tahun ini meluncurkan kampanye #LebihBaikIndosat dengan semangat You Only Need One (YONO).

Program itu dihadirkan agar pengguna bisa terus berevolusi menghadirkan pengalaman lebih dekat hingga bermakna.

Pengguna hanya butuh satu koneksi yang bisa diandalkan untuk semua urusan ibadah dan mudik.

Baca Juga: Indosat Ooredoo Hutchison Buka Pendaftaran Magang INSPIRE 2026

Melalui #LebihBaikIndosat, Indosat menghadirkan empat langkah nyata selama Ramadan:

1. Jaringan yang Lebih Andal

Indosat memperkuat dan mengoptimalkan jaringan di lebih dari 75 jalur mudik serta lebih dari 790 Point of Interest (POI) strategis di seluruh Indonesia.

Pemantauan dilakukan 24/7 untuk memastikan pelanggan tetap terhubung tanpa gangguan, baik di kota besar maupun daerah tujuan mudik.

Dalam menguji kesiapan tersebut di kondisi nyata, Indosat menghadirkan Ekspedisi Jaringan Andal melalui program #DVET Perjalanan Menjadi Lebih Baik bersama Iwet Ramadhan dan Dave Hendrik.

Perjalanan live dari Jakarta menuju Yogyakarta ini menjadi uji langsung performa jaringan di rute panjang dengan mobilitas tinggi dan kebutuhan data intensif, seperti yang dialami jutaan masyarakat saat mudik.