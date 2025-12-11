menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Sambut Natal dan Tahun Baru, Untar Gelar Christmas Carol, Usung Tema Beyond Love

Sambut Natal dan Tahun Baru, Untar Gelar Christmas Carol, Usung Tema Beyond Love

Sambut Natal dan Tahun Baru, Untar Gelar Christmas Carol, Usung Tema Beyond Love
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Universitas Tarumanagara menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru dengan menggelar acara Christmas Carol yang berlangsung di Auditorium Kampus I Untar pada Rabu (10/12/2025). Foto: Dokumentasi Untar

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Tarumanagara (Untar) menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru dengan menggelar acara Christmas Carol di Auditorium Kampus I Untar pada Rabu (10/12/2025).

Perayaan tahun ini mengusung tema 'Beyond Love' menghadirkan seluruh sivitas akademika dan keluarga besar Tarumanagara

Acara ini juga menghadirkan penampilan dari berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), antara lain Paduan Suara Universitas Tarumanagara (PSUT), Citra Pesona Untar, Band Tarumanagara (BAR), serta penampilan dari mahasiswa Fakultas Psikologi Untar melalui kelompok musik Psycoustic. 

Baca Juga:

Kehadiran para pengisi acara semakin memperkaya suasana kebersamaan di antara seluruh peserta.

Rektor Untar Prof. Amad Sudiro dalam sambutannya menekankan pentingnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan di tengah keberagaman kampus.

“Natal adalah saat di mana kita dapat merenungkan nilai universal seperti kasih sayang, kepedulian, dan kerendahan hati. Nilai-nilai ini membuat persaudaraan dan kebersamaan tumbuh subur di tengah keberagaman kampus kita,” ungkap Prof. Amad Sudiro.

Baca Juga:

Melengkapi pesan tersebut, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Prof. Ariawan Gunadi menjelaskan makna dari tema 'Beyond Love' yang diangkat pada perayaan tahun ini.

Menurut Prof. Ariawan, tema ini mengingatkan bahwa cinta itu tidak terbatas dan tulus. 

Untar menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru dengan menggelar acara Christmas Carol yang mengusung tema 'Beyond Love'

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI