Sambut Natal, Elite PDIP Singgung Keteladanan Nabi Isa AS Soal Kepedulian Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengajak seluruh elemen bangsa meneladani kesederhanaan, kesabaran, dan kepedulian sosial Nabi Isa AS menyambut momen Natal pada Kamis (25/12) ini.

Menurut Said, Allah SWT memilih Siti Maryam untuk melahirkan seorang pencerah seperti Nabi Isa AS tanpa fasilitas kemewahan.

"Nabi Isa AS tidak mendapatkan keistimewaan. Dia tidak dilahirkan dari seorang bangsawan yang bertahtah di istana. Namun Allah SWT memilih Siti Maryam, seorang perawan suci, yang sederhana sebagai ibu kandungnya," katanya, Kamis.

Menurut Said, Nabi Isa dengan kesederhanaan, mendapatkan banyak tentangan dari kaum sendiri, Bani Israil ketika menyampaikan firman Allah SWT.

"Namun, tentangan itu dibalas dengan kasih sayang, seraya Allah SWT menunjukkan tanda tanda kebesaran-Nya, melalui mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa," tutur dia.

Said mengatakan Nabi Isa As selalu berorientasi terhadap kemanusiaan ketika mempergunakan mukjizat dari Allah SWT.

Semisal, katanya, Nabi Isa AS menyembuhkan orang buta hingga menghidupkan orang mati. Semuanya dilakukan menolong sesama yang membutuhkan.

"Nabi Isa mengabdikan mukjizat untuk menolong sesama manusia, terhadap mereka yang mengalami musibah atau kesusahan," lanjut dia.