Sambut Natal, Lapas Cibinong Beri Layanan Kerohanian untuk Warga Binaan

jpnn.com, CIBINONG - Gereja Oikumene Terang Dunia Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Cibinong menyelenggarakan kegiatan Praise and Worship bertema “Unchained: A New Creation” di Lapas Cibinong, Jawa Barat, Jumat (12/12).

Kegiatan ini sebagai bagian dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kerohanian bagi para warga binaan, yang diisi dengan rangkaian pujian, penyembahan serta renungan firman yang mengusung pesan pembaruan hidup dan pelepasan dari masa lalu.

Kepala Lapas Klas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto menjelaskan program praise and worship baru pertama dilaksanakan oleh Lapas Cibinong sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Indonesia.

Kata dia, praise and worship merupakan bagian integral dari program pembinaan kerohanian Kristiani.

Menurut dia, kegiatan ini bukan hanya sekadar ibadah, tetapi ruang pembinaan yang memberikan harapan baru bagi warga binaan.

“Semoga momen ini menjadi dorongan bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat,” kata Wisnu.

Di samping itu, Wisnu menegaskan Lapas Cibinong berkomitmen terus menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pembinaan mental, moral, dan spiritual warga binaan.

Sebab, kata dia, program kerohanian terbukti dapat membantu meningkatkan kedisiplinan, ketenangan batin dan motivasi warga binaan dalam menjalani masa pidana.