Sambut Nataru 2025/2026, Pertamina Patra Niaga Pastikan Stok BBM Aman

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan kesiapan optimal dalam menghadapi lonjakan kebutuhan energi selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

"Tim Satuan Tugas telah dibentuk untuk menjamin kelancaran distribusi dan layanan energi di seluruh wilayah, khususnya Jawa Barat," kata Fuel Terminal Manager Bandung, Debbi Juliana Harahap, Minggu (14/12).

Dia menyampaikan bahwa stok BBM Nataru 2025/2026 di Fuel Terminal Ujung Berung dan Padalarang berada dalam kondisi sangat aman. Pertamina Patra Niaga Regional JBB telah memperhitungkan potensi peningkatan konsumsi.

“Potensi kenaikan konsumsi selama periode Nataru telah kami perhitungkan,” ungkap Debbi.

Proyeksi menunjukkan adanya kenaikan sekitar 3%, dan kami telah menyiapkan kapasitas stok sekitar 10% di atas proyeksi tersebut, sehingga suplai tetap terjaga.

Penyaluran BBM didukung oleh jaringan pipa yang terintegrasi, memastikan distribusi yang efisien dari Lomanis ke berbagai titik di Jawa Barat.

Terminal BBM Bandung Group pun telah menambah kapasitas stok untuk mengantisipasi lonjakan permintaan masyarakat.

Sales Area Manager Retail Bandung, Sindhu Priyo Windoko, menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga Regional JBB telah menyiapkan berbagai layanan tambahan BBM Jawa Barat untuk mendukung kelancaran suplai, terutama di jalur-jalur padat liburan.