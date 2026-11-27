jpnn.com, SURAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni (Persero) Cabang Jakarta memperkuat kesiapan layanan angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 dengan memprioritaskan aspek keselamatan, optimalisasi layanan digital, serta langkah antisipasi lonjakan penumpang.

Kepala Cabang Pelni Jakarta Muhammad Ardiansyah menegaskan bahwa seluruh rangkaian persiapan menjelang masa puncak libur akhir tahun tersebut dilakukan dengan menempatkan keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama.

"Kami ingin memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan tenang dan mendapatkan pelayanan terbaik dari Pelni,” ujar Ardiansyah saat terkonfirmasi di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (27/11/2026).

Kesiapan ini turut didukung oleh evaluasi trafik penumpang sepanjang tahun berjalan. Pelni Cabang Jakarta mencatat total 452.417 pergerakan penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok selama periode Januari hingga Oktober 2026. Angka tersebut mencakup 230.073 penumpang turun dan 222.344 penumpang naik.

Menurut Ardiansyah, berdasarkan tren bulanan sepanjang tahun ini, puncak aktivitas penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli yang mencapai 70.332 orang, dengan rincian 35.299 penumpang turun dan 35.033 penumpang naik.

Data pergerakan tersebut menjadi salah satu acuan dalam memetakan pola perjalanan serta mengantisipasi kepadatan pada periode Nataru mendatang.

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni (Persero) Cabang Jakarta memperkuat kesiapan layanan angkutan Natal dan Tahun Baru 2026/2027 melalui peningkatan keselamatan, layanan digital, serta antisipasi lonjakan penumpang.

Kepala Cabang Pelni Jakarta Muhammad Ardiansyah mengatakan seluruh persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan.