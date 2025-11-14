Sambut Nataru, Bandara SMB II Palembang Tingkatkan Pelayanan

jpnn.com, PALEMBANG - Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang meningkatkan pelayanan jelang masa libur Natal dan Tahun Baru 2026.

General Manager Bandara SMB II Palembang, R Iwan Winaya menyampaikan bahwa persiapan difokuskan pada peningkatan keamanan kawasan bandara serta penguatan koordinasi dengan sejumlah instansi vertikal.

“Kami sudah mulai melakukan penyesuaian teknis, terutama terkait pengamanan dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran arus penumpang selama Nataru,” sampai Iwan, Jumat (14/11).

Sejumlah titik akses di area keberangkatan dan kedatangan kini mulai diperketat pengamanannya untuk mengantisipasi potensi kepadatan.

“Penjagaan pintu masuk dan keluar kami perkuat, agar arus penumpang tetap tertib dan aman,” ungkap Iwan.

Iwan memperkirakan jumlah penumpang pada periode Nataru akan meningkat sekitar 10 persen dibanding hari normal.

Peningkatan jumlah penumpang biasanya terjadi sejak satu hingga dua pekan menjelang libur panjang dan berlangsung hingga beberapa hari setelah tahun baru.

“Trafik harian biasanya berada di angka 6.000 hingga 8.000 penumpang. Saat Nataru, kemungkinan naik menjadi 9.000 sampai 12.000 penumpang per hari,” ujar Iwan.