Sambut Nataru, BPODT Gelar Rangkaian Acara di Toba Caldera Resort

jpnn.com, DANAU TOBA - Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) menghadirkan rangkaian acara meriah di Toba Caldera Resort, Kabupaten Toba, untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Kegiatan berlangsung dari 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 dengan dua tema berbeda, yaitu "Liburan Nataru 2025, Inspiring Toba Caldera Resort" dan "Liburan Awal 2026, Festive Joy at The Kaldera."

Direktur Utama BPODT, Jimmy Bernando Panjaitan, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar perayaan akhir tahun.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman liburan yang tidak hanya meriah, tetapi juga memperkuat identitas budaya Danau Toba. Melalui event ini, kami berharap wisatawan merasakan kehangatan masyarakat lokal dan kekayaan tradisi yang kami miliki,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Jumat (19/12).

Rangkaian acara menampilkan berbagai pertunjukan seni dan hiburan, mulai dari penampilan artis, band lokal, akustik, cosplay Santa Claus, sulap, hingga pertunjukan sanggar tari. Talk show “Toba Fashion Week” yang mengangkat ulos dan budaya Toba juga digelar untuk menambah wawasan pengunjung. Selain itu, bazar UMKM menampilkan produk kuliner, kerajinan, dan hasil kreatif masyarakat sekitar, serta Parade Kopi dan Durian.

“Kami juga mendorong UMKM, komunitas seni, dan pelaku kreatif untuk tampil, berkembang, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan," kata Jimmy.

BPODT optimistis event ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperkuat posisi Toba Caldera Resort sebagai destinasi unggulan di Sumatera Utara selama musim liburan. (tan/jpnn)