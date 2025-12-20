Sambut Nataru, InJourney Destination Management Siap Hadirkan Hadiah dari Hati

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026, InJourney Group kembali memperkuat komitmennya dalam mengembangkan ekosistem pariwisata nasional.

Mengusung tema “Hadiah dari Hati adalah Perjalanan Penuh Arti” (#MelayaniSepenuhHati), seluruh destinasi pariwisata InJourney siap menyuguhkan rangkaian program pengalaman wisata berkualitas, aman, dan penuh makna bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

InJourney Destination Management (IDM) menerjemahkan tema ini melalui pendekatan pengelolaan destinasi yang lebih terintegrasi, mulai dari peningkatan kualitas layanan, penguatan budaya lokal, perbaikan tata kelola mobilitas pengunjung, hingga kurasi acara yang relevan bagi keluarga, millennial, dan generasi muda.

Direktur Utama IDM, Febrina Intan menjelaskan momentum Nataru selama ini identik dengan momen untuk berbagi hadiah yang bermanfaat kepada keluarga dan orang terdekat.

Oleh karena itu, pada libur ini TMII mengusung sub-tema yaitu, ‘Hadiah dari Jelajah Budaya adalah Kisah Penuh Makna,’.

"TMII akan hadir sebagai sebuah hadiah. Namun, hadiah ini bukan berarti dalam bentuk benda, melainkan pengalaman yang penuh makna dan sukacita,” ungkap Febrina.

Dia menambahkan, berbagai destinasi lain yang dikelola oleh IDM seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan pun juga dihadirkan sebagai ruang bagi keluarga lintas generasi.

“Setiap destinasi kami rancang dengan core event dan program yang relevan bagi berbagai generasi, sehingga setiap kunjungan menghadirkan cerita yang bermakna,” ujarnya.