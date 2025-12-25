menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Sambut Nataru, Kermenag Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik di 27 Provinsi

Sambut Nataru, Kermenag Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik di 27 Provinsi

Sambut Nataru, Kermenag Siapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik di 27 Provinsi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu (26/11). Foto Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengumumkan kesiapan mereka dalam menyambut momen natal dan tahun baru (Nataru).

Menag menjelaskan pemerintah resmi melaksanakan program Masjid Ramah Pemudik untuk melayani masyarakat yang bepergian selama nataru.

Program layanan tersebut melibatkan sebanyak 6.859 masjid yang tersebar di 27 provinsi di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Berdasarkan jadwal, program ini akan berlangsung mulai 23 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

"Rumah ibadah adalah rumah kemanusiaan. 6.859 masjid di seluruh Indonesia disiapkan untuk program Masjid Ramah Pemudik. Tahun lalu tidak sebanyak ini," kata Nasaruddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Kemenag mengungkapkan capaian kinerja positif, salah satunya terkait Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

Baca Juga:

Tahun ini, skor IKUB mencapai 77,89 persen, yang merupakan angka tertinggi sejak survei dilakukan pada 2015.

Menag juga menyoroti transisi kelembagaan yang berlangsung sepanjang 2025.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyiapkan 6.859 Masjid Ramah Pemudik di 27 provinsi seluruh Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI