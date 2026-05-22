Sambut Piala Dunia 2026, TVRI Rilis 30 Titik Lokasi Nobar Resmi di Kepri

jpnn.com, TANJUNGPINANG - TVRI Pusat secara resmi telah merilis 30 titik lokasi nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala Stasiun TVRI Kepri, Yenni Marlinda, di sela-sela kegiatan roadshow Bola Gembira dan Coaching Clinic menyambut Piala Dunia 2026 di Arena Sukan Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Jumat (22/5/2026).

"Nanti akan dikurasi lagi, apakah nobarnya bersifat komersial ataupun nonkomersial," kata Yenni di sela kegiatan roadshow Bola Gembira dan Coaching Clinic menyambut Piala Dunia 2026 di Arena Sukan Kampus UMRAH, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Jumat.

Yenni menyampaikan khusus di Tanjungpinang, sejumlah pelaku usaha termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah mendaftarkan nobar Piala Dunia 2026.

Nobar direncanakan berlangsung di kawasan Taman Gurindam 12 dan Pulau Penyengat, yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kepri dan melibatkan restoran serta hotel.

Yenni turut mengimbau masyarakat, pelaku usaha, maupun organisasi kemasyarakatan masih bisa mendaftarkan kegiatan nobar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kick Off Piala Dunia dimulai 11 Juni 2026 sampai 19 Juli 2026," ujarnya.