Sambut Rakernas, PDIP Menerbitkan Surat Internal Berisi 4 Poin Penting
jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan menerbitkan surat Internal No. 508/IN/DPP/I/2026 pada 9 Januari 2026 menyambut pelaksanaan Rakernas dan HUT ke-53 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1).
Surat tersebut menginstruksikan empat poin utama bagi seluruh kader PDIP yang menjabat anggota DPR RI hingga DPRD, pengurus DPD sampai DPC, serta kepala daerah.
Poin pertama, PDIP meminta kader menjalankan amanat Kongres VI untuk menjaga nama baik dan kewibawaan partai.
Kedua, PDIP melarang kader korupsi dan menyalahgunakan wewenang dalam jabatan dalam bentuk apa pun.
Ketiga, PDIP tak menoleransi aksi perbuatan kader yang mencederai kepercayaan rakyat.
Terakhir, sanksi pemecatan bagi anggota yang terbukti secara hukum melakukan korupsi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa instruksi ketum partai Megawati Soekarnoputri sudah sangat jelas dalam menjaga muruah partai.
"Dalam edaran yang kami buat sebelum pelaksanaan Rakernas, ditulis larangan tegas terhadap kader untuk melakukan korupsi. Termasuk, di antaranya agar tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai, khususnya untuk penyelenggara negara," ujar Hasto di Jakarta, Sabtu ini.
DPP PDI Perjuangan menerbitkan surat Internal menyambut pelaksanaan Rakernas Sabtu (10/1) ini. Apa saja poinnya?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Legislator PDIP: Pelaporan Pandji Mirip Tekanan Orde Baru pada Seniman
- Djarot PDIP Bela Pandji, Anggap Pertunjukan Mens Rea Bentuk Ekspresi Melalui Komedi
- Lihat! Ini Maskot Banteng Milik PDIP, Namanya Bakal Diumumkan saat Rakernas
- Rakernas PDIP Dihiasi Maskot Banteng, Namanya Akan Diumumkan di HUT ke-53 Partai
- PDIP Gelar HUT ke-53 dan Rakernas 2026, Konsolidasi sebagai Partai Penyeimbang
- PDIP Bakal Gelar Rakernas, Bahas Persoalan Geopolitik sampai Krisis Ekologis