Sambut Ramadan 2026, Bata Kampanye 'Jejak Bukbermu'
jpnn.com, JAKARTA - Menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan bagian penting dari kehidupan umat muslim.
Selain sebagai wujud ketakwaan, Ramadan juga menjadi momentum kebersamaan yang tercermin melalui berbagai ritual sosial, salah satunya berbuka puasa bersama atau bukber.
Baik yang direncanakan sejak jauh hari maupun yang terjadi secara spontan, bukber menjadi ruang untuk berkumpul dan menjaga silaturahmi bersama sahabat dan keluarga.
Melihat makna Ramadan yang begitu dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia, Bata menghadirkan kampanye “Jejak Bukbermu”.
Kampanye ini mengajak masyarakat memaknai setiap langkah menuju buka puasa bersama sebagai bagian dari perjalanan kebersamaan, sekaligus menegaskan peran alas kaki Bata sebagai pendamping aktivitas Ramadan.
“Bukber telah menjadi ritual sosial yang paling dinantikan. Di tengah kesibukan dan jarak, bukber mempertemukan kita untuk sejenak bersyukur atas kekuatan menjalani puasa, atas rezeki untuk berbuka, dan atas kesempatan berkumpul bersama,” ujar Head of Marketing PT Sepatu Bata Tbk Glen Hanafiah.
“Untuk memaknai setiap langkah menuju bukber, Bata menghadirkan koleksi alas kaki untuk seluruh keluarga yang mengutamakan kenyamanan, serbaguna, dan tetap relevan dengan tren, untuk menemani masyarakat bekerja, beribadah, dan bersilaturahmi,” tambahnya.
Koleksi Ramadan 2026 dari Bata menghadirkan pilihan alas kaki untuk wanita, pria, dan anak yang dirancang untuk mendukung mobilitas dan aktivitas sepanjang hari.
Koleksi Bata Ramadan 2026 tersedia dengan harga mulai dari Rp 179.000. Nikmati diskon spesial sebesar Rp 50.000 dengan minimum pembelian Rp 299.000.
