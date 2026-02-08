Sambut Ramadan, Cakra Khan Pilih Pulang Kampung ke Pangandaran

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Cakra Khan memilih pulang ke kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan.

Dia ingin memanfaatkan momen tersebut untuk berkumpul bersama keluarga sebelum menjalani ibadah puasa.

Bagi Cakra, pulang kampung sudah menjadi agenda rutin setiap menjelang Ramadan.

Dia, bahkan mengaku telah mempersiapkan rencana tersebut jauh-jauh hari agar bisa menikmati suasana kebersamaan bersama orang-orang terdekat.

“Siap-siap pulang kampung, dari jauh hari saya sudah bilang ibu saya sudah mempersiapkan makanan-makanan yang pasti saya kalau buka segala macam tuh sudah saya pesan dulu,” ujar Cakra saat ditemui di Studio MyMusic Records, Jakarta, Rabu.

Penyanyi lagu Kekasih Bayangan itu mengatakan, di kampung halamannya terdapat tradisi munggahan yang rutin dilakukan menjelang Ramadan.

Tradisi tersebut menjadi momen berkumpul dan makan bersama keluarga maupun kerabat.

Salah satu kegiatan favorit Cakra saat munggahan adalah ngaliwet atau makan nasi liwet bersama.