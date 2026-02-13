Sambut Ramadan, Nutella Ajak Keluarga Berbagi Berkah di Bulan Mulia

jpnn.com - Menyongsong bulan suci Ramadan, Nutella mengajak masyarakat mempererat semangat kekeluargaan melalui kampanye digital terbaru bertajuk Sajikan Kebersamaan Bersama Nutella. Gerakan ini mendorong para keluarga untuk mengubah kreativitas di dapur menjadi aksi kepedulian nyata bagi mereka yang membutuhkan.

"Ramadan selalu menjadi momen istimewa bagi masyarakat Indonesia untuk mempererat hubungan sembari menikmati hidangan khas berbuka puasa," kata Cluster Brand Head of Nutella Marketing, Diane Gan dalam keterangannya, Jumat (13/2).

Tahun ini, Nutella ingin memberikan makna lebih dalam melalui aktivitas berbagi yang melibatkan partisipasi aktif konsumen. Salah satunya dengan berbagi keberkahan kepada sesama.

Diane mengatakan, terhitung mulai 8 Februari hingga 9 Maret 2026, pihaknya mengajak masyarakat untuk membagikan foto kreasi menu andalan mereka di Instagram dengan menggunakan template resmi Nutella.

Menariknya, setiap partisipasi mengusung misi sosial yang besar, yaitu setiap Satu Resep, Satu Takjil. Untuk setiap resep yang diunggah oleh konsumen, Nutella akan menyumbangkan satu menu takjil berbuka puasa kepada yayasan non-profit yang membantu anak-anak kurang mampu.

Nutella juga menggandeng chef ternama, di mana resep yang paling menginspirasi akan dikreasikan ulang oleh chef profesional dan dibagikan langsung kepada anak-anak binaan yayasan.

"Seluruh hidangan berbuka tersebut akan didistribusikan pada 16 Maret 2026 melalui kolaborasi dengan yayasan nirlaba di Surabaya, Jawa Timur," ungkapnya.

Untuk mendukung inspirasi menu berbuka, Nutella juga meluncurkan Nutella Ramadan Jar edisi terbatas dalam ukuran 200g dan 350g. Dengan desain spesial khas Ramadan, produk ini diharapkan dapat memacu kreativitas keluarga Indonesia dalam menciptakan hidangan manis yang hangat untuk dinikmati bersama.