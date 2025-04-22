menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Sambut Ramadan Pertama Sebagai Suami & Ayah, Billy Syahputra Ungkap Soal Ini

Sambut Ramadan Pertama Sebagai Suami & Ayah, Billy Syahputra Ungkap Soal Ini

Sambut Ramadan Pertama Sebagai Suami & Ayah, Billy Syahputra Ungkap Soal Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/vika.kolesnaya

jpnn.com, TANGERANG - Selebritas Billy Syahputra bakal menyambut Ramadan tahun ini dengan status baru sebagai ayah.

Dia mengungkapkan persiapannya menjelang bulan puasa kali ini bersama sang istri, yaitu Vika Kolesnaya.

Selain mempersiapkan diri secara pribadi, pria 35 tahun itu juga bakal membimbing sang istri untuk menjalankan ibadah puasa.

Baca Juga:

Menurutnya, Vika sempat mencoba berpuasa pada Ramadan tahun lalu.

"Persiapannya ya mempersiapkan diri juga untuk lebih taat lagi sama Allah SWT. Terus, juga ngajarin Vika," ujar Billy Syahputra di kawasan PIK 2, Minggu (8/2).

"Waktu bulan puasa tahun lalu juga gue puasa dia menghargai, dia puasa juga kok," sambungnya.

Baca Juga:

Vika mengaku kali ini kemungkinan dirinya tidak bisa untuk menjalani ibadah puasa secara full.

Sebab, dia masih harus mengasihi atau menyusui buah hatinya yang masih bayi.

Selebritas Billy Syahputra bakal menyambut Ramadan tahun ini dengan status baru sebagai ayah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI