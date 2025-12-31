Sambut Tahun 2026, Gubernur Ahmad Luthfi Siap Genjot Program untuk Kesejahteraan Rakyat

jpnn.com, SEMARANG - Tahun 2025 menuju penghujung. Senarai program telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) selama setahun dengan segenap capaian-capaiannya.

Seiring berjalannya waktu, hari, dan bulan, almanak akan berganti menjadi 2026.

Senyampang dengan itu, beragam program telah disiapkan oleh Pemprov Jateng untuk mengisi hari demi hari pada tahun itu.

Tak lain dan tak bukan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Sebab, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama wakilnya Taj Yasin sejak awal kepemimpinanya sudah membuat peta jalan (road map) dan cetak biru (blue print) untuk pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan.

“Kami sudah membuat suatu roadmap atau blue print tentang pembangunan di Jawa Tengah," kata Gubernur Ahmad Luthfi saat acara Refleksi dan Doa Bersama Akhir Tahun di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Rabu, 31 Desember 2025.

Baca Juga: Gubernur Luthfi Resmi Membuka Posko Terpadu Pemprov Jateng Menjelang Nataru

Dia membeberkan peta jalan pembangunan itu sudah tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan itu, kata dia, dilakukan dengan semangat kolaborasi dengan berbagai stakeholder.