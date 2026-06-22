Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Pegadaian Jakarta 1 Gelar Khitan Massal Gratis untuk 130 Anak

jpnn.com - PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VIII Jakarta 1 menggelar khitan massal gratis bagi 130 anak dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah VIII Jakarta 1 itu merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pegadaian yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Acara tersebut dihadiri Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero) Eka Pebriansyah, Pemimpin Wilayah VIII Jakarta 1 Dede Kurniawan, jajaran manajemen Pegadaian, serta tim dokter yang dipimpin Dr. Yogama.

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Dalam kegiatan itu, Pegadaian juga menghadirkan Ustaz Dr. (H.C.) M. Subki Al-Bughury, S.Sos.I., M.Ag untuk memberikan tausiah dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

Rangkaian acara diawali dengan registrasi peserta dan pemeriksaan kesehatan, dilanjutkan pembukaan, doa bersama, sambutan, pemotongan tumpeng, hingga penyerahan sertifikat dan merchandise secara simbolis kepada peserta khitan.

Setelah seremoni, peserta menjalani proses khitan yang ditangani tim dokter profesional dengan mengedepankan aspek keamanan, kenyamanan, dan pelayanan kesehatan yang optimal.

Selain khitan massal, Pegadaian juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dan para pensiunan Pegadaian.

Tak hanya itu, bazar UMKM yang menampilkan berbagai produk makanan dan minuman turut meramaikan kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha mikro.