Sambut Tahun Baru, Swiss-Belresidences Kalibata Tawarkan Pengalaman Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Menutup tahun dengan suasana yang berbeda bisa menjadi cara istimewa untuk menyambut awal yang baru.

Swiss-Belresidences Kalibata Jakarta pun sudah menyiapkan sejumlah program layanan.

Salah satunya, yakni menghadirkan “Midnight in Motion: A Night Filled with Celebration & Wonder”, sebuah perayaan malam Tahun Baru yang memadukan pengalaman bersantap, hiburan, dan kenyamanan menginap dalam satu rangkaian momen yang berkesan.

Bertempat di Jade Lounge & Terrace pada Kamis (31/12), mulai pukul 19.00 WIB, para tamu akan disambut dengan makan malam dan hiburan live music.

Swiss-Belresidences Kalibata Jakarta juga menghadirkan sejumlah aktifitas bagi para pengujung yang mengingap seperti game interaktif serta kesempatan membawa pulang hadiah menarik.

Dengan aktivitas tersebut menjadikan malam pergantian tahun lebih seru untuk dinikmati bersama keluarga, pasangan, maupun sahabat.

General Manager Swiss-Belresidences Kalibata Jakarta Roni Martadinata mengungkapkan setiap perayaan Tahun Baru memiliki cerita tersendiri.

"Kami ingin menjadikan Midnight in Motion sebagai kesempatan bagi para tamu untuk sejenak menikmati waktu bersama orang-orang terdekat, menikmati hidangan, dan merayakan datangnya tahun yang baru dalam suasana yang menyenangkan. Kami berharap pengalaman ini dapat menjadi salah satu momen yang paling berkesan untuk mengawali 2027,” ujar Roni.