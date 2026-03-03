Sambut Tradisi Mudik, AM Gelar Program Tanpa Undian, Pulang Bawa Hadiah

jpnn.com, JAKARTA - Menyemarakkan bulan suci Ramadan dan tradisi mudik Lebaran 2026, persiapan hunian menjadi agenda utama bagi banyak keluarga di Indonesia.

Selain menyiapkan fisik untuk perjalanan jauh, merenovasi atau mengecat ulang rumah agar terlihat segar saat menyambut sanak saudara menjadi tradisi yang tak terlewatkan.

Menjawab kebutuhan tersebut, produsen pelapis bangunan berkualitas, AM, resmi meluncurkan program promo spesial bertajuk AM Pesta Rejeki 2026.

"Program ini dirancang khusus untuk mendukung masyarakat yang ingin mempercantik rumah sebelum ditinggal mudik ke kampung halaman," kata National Sales Manager PT AMBPI, Yadrata, Selasa (3/3).

Berbeda dengan promo pada umumnya, AM menawarkan keuntungan instan bagi konsumen setianya.

Setiap pembelian produk AM 110 (cat pelapis anti-bocor/ waterproofing) kemasan pail 20 Kg, konsumen akan langsung mendapatkan hadiah tanpa perlu melalui proses undian yang rumit.

Yadrata menjelaskan program ini adalah bentuk apresiasi nyata bagi masyarakat yang tengah sibuk melakukan persiapan Hari Raya.

Melalui program AM Rejeki Langsung 2026 ini, setiap konsumen yang melakukan pembelian produk AM 110 kemasan pail 20 Kg akan langsung mendapatkan E-Voucher senilai Rp 10.000.