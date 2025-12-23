Sambut Tren Hunian 2026, Modena Hadirkan Pameran Nexthome di Senayan City

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut pergantian tahun, tren hunian masa depan kini bergeser ke arah ekosistem yang lebih personal, efisien, dan terkoneksi. Menjawab kebutuhan tersebut, Modena resmi mengumumkan akan menggelar instalasi rumah idaman masa depan bertajuk Nexthome by Modena.

Bekerja sama dengan Yamada Best, Modena bakal menggelar pameran di Main Atrium, Senayan City, pada 15–18 Januari 2026. Acara ini dirancang untuk memberikan gambaran nyata mengenai konsep smarter everyday living bagi masyarakat urban.

"Nexthome by Modena akan menjadi sebuah instalasi besar yang menampilkan rangkaian inovasi dan solusi smart living dari Modena, untuk membantu pengunjung membayangkan dan membangun rumah impian mereka," kata Chief Operating Officer Modena, Sung Yong Hong, Selasa (23/12).

Selama empat hari, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas menarik mulai dari instalasi rumah idaman yang terintegrasi dengan ekosistem produk dan teknologi Modena, instalasi seni interaktif, hingga beragam promo spesial untuk pembelian maupun subscription produk Modena.

Sung Yong Hong mengatakan, tren rumah tahun 2026 diprediksi tidak lagi hanya soal estetika, melainkan tentang bagaimana seluruh elemen rumah saling terhubung secara seamless.

"Melalui Nexthome, pengunjung dapat merasakan langsung bagaimana inovasi kami menghadirkan rumah yang lebih pintar, terhubung, dan dirancang untuk mendukung kemudahan hidup sehari-hari," ujarnya.

Berbagai laporan industri menunjukkan bahwa modern living kini bergerak menuju rumah yang lebih terkoneksi, lebih efisien, dan lebih personal. Salah satu tren terbesar di 2026 adalah pergeseran menuju smart living yang terintegrasi.

Bukan lagi sebatas penggunaan perangkat pintar secara individual, melainkan tentang bagaimana seluruh elemen di rumah saling terhubung dalam satu ekosistem yang seamless.