Sambut Valentine, Three Bouquets Rilis Koleksi 'Evolving Love' Bertema Perjalanan Cinta

jpnn.com, JAKARTA - Three Bouquets menyambut perayaan Hari Valentine dengan menghadirkan koleksi terbaru bertajuk 'Evolving Love' yang mengusung tema perjalanan cinta.

Koleksi ini dirancang untuk merepresentasikan dinamika hubungan, mulai dari fase awal perasaan yang tumbuh, kedekatan yang semakin melekat, hingga komitmen yang menetap.

Melalui koleksi ini, Three Bouquets ingin menghadirkan pengalaman memberi hadiah yang lebih bermakna.

Valentine tidak lagi sekadar dimaknai sebagai momen tahunan, tetapi sebagai refleksi perjalanan emosional dalam sebuah hubungan.

Bunga pun diposisikan sebagai medium untuk menyampaikan perasaan secara lebih jujur dan personal.

Sebagai toko bunga Jakarta yang mengedepankan pendekatan storytelling, Three Bouquets merancang setiap buket dengan konsep yang matang.

Koleksi 'Evolving Love' menggunakan komposisi bunga segar pilihan, palet warna hangat dan elegan, serta desain minimalis yang tetap berkarakter.

Setiap rangkaian dirancang untuk merepresentasikan fase emosi tertentu, sehingga dapat disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan oleh pelanggan.