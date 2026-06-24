Sambut World Allergy Week 2026, Morinaga Soya Luncurkan Soyalympic 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kesadaran orang tua dalam memenuhi nutrisi yang tepat bagi tumbuh kembang anak kian meningkat.

Namun, bagi sebagian keluarga, tantangan muncul ketika si kecil memiliki sensitivitas atau alergi terhadap susu sapi.

Merespons kebutuhan tersebut sekaligus menyambut World Allergy Week 2026, Kalbe Nutritionals melalui Morinaga Soya mengajak masyarakat melihat pentingnya solusi nutrisi alternatif.

Baca Juga: Soyalympic Door of Future 2025 Buktikan Anak Sensitif Susu Sapi Tetap Bisa Meraih Mimpi

Senior Brand Manager Morinaga IFFO & Specialties, menuturkan Fitria Dewi Astari pada momentum global tersebut pihaknya mengedukasi orang tua bahwa nutrisi yang tepat akan mendukung tumbuh kembang anak.

“Kami ingin mengubah sudut pandang para orang tua. Sensitivitas terhadap susu sapi bukan lagi penghalang, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh prestasi,” ucap Fitria di Jakarta, Rabu (24/6).

Berbekal ‘Semangat SOYAKINBISA’ KAlbe ingin memberikan pesan optimisme bahwa dengan nutrisi berbasis soya yang tepat dan berkualitas, anak tetap memiliki energi dan peluang sama untuk tumbuh.

Gerakan Pemanasan Lewat Soyamove

Sebagai langkah awal yang seru dalam menyelaraskan semangat World Allergy Week tahun ini, Morinaga Soya berkolaborasi dengan kreator Luthfi Hinelo untuk menghadirkan tantangan gerakan di media sosial bertajuk Soyamove.