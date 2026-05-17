Sammy Simorangkir Rayakan 20 Tahun Berkarya Lewat Konser Penuh Nostalgia

jpnn.com, JAKARTA - Konser BNI Presents 20SSS: 20 Tahun Suara Sammy Simorangkir sukses digalar di Tennis Indoor Senayan pada Rabu (13/5) lalu.

Konser yang berlangsung lebih dari dua setengah jam itu menjadi perayaan dua dekade perjalanan karier Sammy di industri musik dan disaksikan ribuan penonton yang memadati arena pertunjukan.

Sammy membuka konser yang juga dipromotori oleh Enjoy Live Experience dan We Offer Wonders, dengan membawakan lagu “Cinta Putih” dalam balutan busana serba putih dan aransemen orkestra yang megah.

Sepanjang malam, dia membawakan sejumlah lagu hits seperti “Sedang Apa dan di Mana”, “Luka yang Luas”, dan “Kau Harus Bahagia”, yang dinyanyikan bersama oleh para penonton.

Sammy juga menghadirkan medley lagu-lagu Chrisye serta memperkenalkan lagu baru berjudul “Rumah Tak Lagi Sama” yang ditulis untuk mengenang mendiang ayahnya, Doli Natalup Simorangkir.

“Malam ini adalah malam yang sudah lama saya bayangkan dan ternyata jauh lebih bermakna dari yang pernah saya pikirkan,” ujar Sammy Simorangkir.

Dia mengaku bersyukur dapat berbagi perjalanan 20 tahun karier musiknya bersama para penggemar yang selama ini setia mendukungnya.

“Ada tawa, ada haru, ada kenangan, dan ada lagu yang akhirnya bisa saya nyanyikan untuk papa saya,” kata Sammy.