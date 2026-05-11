Sammy Simorangkir Siapkan Fisik dan Mental Menjelang Konser Tunggal

jpnn.com, JAKARTA - Konser tunggal bertajuk 20 Tahun Suara Sammy Simorangkir siap digelar di Tennis Indoor Senayan, pada 13 Mei 2026.

Sammy mengaku telah menyiapkan seluruh kebutuhan teknis, termasuk menjaga kondisi fisik dan mental.

Menurut Sammy, secara keseluruhan persiapannya sudah hampir rampung dan dia kini hanya fokus memberikan penampilan terbaik bagi para penonton.

"Overall sudah siap untuk tanggal 13. Tinggal kasih yang terbaik saja untuk penonton," kata Sammy, saat ditemui seusai latihan di Rossi Musik, Minggu (10/5).

Untuk menjaga stamina, mantan vokalis Kerispatih itu rutin berolahraga, mengonsumsi kunyit, dan memperbanyak minum air putih.

"Olahraga sudah cukup, minum kunyit, air putih. Yang pasti saya siapkan mental agar bisa tampil maksimal," ujarnya.

Konser tersebut akan menjadi perayaan perjalanan karier Sammy selama dua dekade di industri musik Indonesia, sejak debutnya pada 2005 hingga kini.

Sammy mengatakan daftar lagu yang dibawakan merupakan pilihan pribadinya yang kemudian dipadukan dengan masukan dari promotor.