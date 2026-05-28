Sampai Kapan?, TheOvertunes Akhirnya Kembali

TheOvertunes, grup musik yang beranggotakan kakak beradik, Mikha Angelo, Reuben Nathaniel, dan Mada Emmanuelle. Foto: Dok. TheOvertunes/Nadia Rompas

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik yang beranggotakan kakak beradik, Mikha Angelo, Reuben Nathaniel, dan Mada Emmanuelle, yakni TheOvertunes akhirnya kembali.

Selang tiga tahun sejak merilis album mini Endlessly, TheOvertunes bersatu lagi untuk menuliskan karya-karya baru menuju album ketiga.

TheOvertunes lewat single Sampai Kapan?, memulai perjalanan di era baru ini dengan sebuah pertanyaan dan teguran yang tegas untuk diri sendiri.

Setelah personel mengambil beberapa waktu untuk berintrospeksi, lirik Sampai Kapan? hadir dengan alami.

“Pas kami lagi sesi menulis, rasanya ‘plong’,” ungkap Reuben, menjelaskan kelegaan seolah akhirnya berhasil mengungkapkan perasaan yang lama dipendam.

"Hidup yang kita inginkan memang harus kita perjuangkan,” tambah Mikha.

Sementara Masa mengacu pada lirik yang banyak menceritakan tentang mati rasa dan hilangnya rasa ingin menjalani hari dengan sepenuhnya. Seolah, mati segan hidup tak mau.

“Ada masa di mana kita mungkin masing-masingnya pernah merasakan itu,” ucap Mada.

