Sampai Titik Terakhirmu, Film Romansa Inspiratif Berdasarkan Kisah Nyata
jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi LYTO Pictures resmi merilis teaser film Sampai Titik Terakhirmu, karya terbaru yang diangkat dari kisah nyata penuh haru.
Film ini dibintangi sederet aktor dan aktris ternama, di antaranya Mawar de Jongh, Arbani Yasiz, Unique Priscilla, Kiki Narendra, Yasamin Jasem.
Kemudian, Tika Panggabean, Siti Fauziah, TJ Ruth, Onadio Leonardo, Shakeel Fauzi Aisy, hingga Marcella Daryanani sebagai produser.
Dalam teaser, penonton diperlihatkan perjuangan Albi (Arbani Yasiz) yang mendampingi Shella (Mawar de Jongh) melawan penyakit kanker.
Dukungan keluarga Shella, termasuk Ibu Erna (Unique Priscilla), Bapak Didin (Kiki Narendra), Lidya (Yasamin Jasem), dan Dide (Shakeel Fauzi Aisy), menjadi pilar kekuatan dalam setiap langkah pengobatan.
Nuansa emosional teaser semakin kuat lewat lantunan lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadhif Basalamah.
Adegan-adegan pengorbanan Albi dan keluarga Shella yang tersaji dinilai mampu menguras air mata penonton saat filmnya rilis di bioskop.
Film ini mengisahkan perjalanan cinta Shella dan Albi yang bersemi di tengah perjuangan meraih mimpi. Kehadiran kanker ganas yang menyerang Shella menjadi cobaan berat, namun cinta mereka tetap teguh hingga titik terakhir.
