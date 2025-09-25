Sampai Titik Terakhirmu Hadirkan Kisah Cinta Sejati Shella dan Albi

jpnn.com, JAKARTA - LYTO Pictures memperkenalkan poster teaser film Sampai Titik Terakhirmu, karya terbaru sutradara Dinna Jasanti dengan naskah dari Evelyn Afnilia.

Poster ini langsung menarik perhatian publik karena menampilkan gambaran emosional hubungan Albi, diperankan Arbani Yasiz, dan Shella yang dibawakan Mawar de Jongh.

Dalam poster, terlihat Albi mendorong kursi roda Shella di tengah hamparan bunga matahari. Dominasi warna hijau dan kuning menghadirkan kesan hangat sekaligus penuh harapan.

Senyum keduanya seolah mengisyaratkan kebahagiaan, meski kenyataan di baliknya menyimpan kisah berat yang harus mereka jalani.

Detail kecil dalam poster makin mempertegas nuansa emosional. Shella tampak mengenakan bucket hat untuk menutupi kepalanya, sementara posisinya di kursi roda menjadi petunjuk tentang kondisi medis yang dideritanya.

Sentuhan tint biru yang menyelimuti poster juga memperkuat kesan kesedihan dan perjuangan panjang yang mereka hadapi bersama.

Film Sampai Titik Terakhirmu diangkat dari kisah nyata Shella Selpi Lizah, seorang influencer yang berjuang melawan kanker, dan Albi Dwizky, pasangan yang setia mendampinginya hingga akhir hayat.

Kisah cinta keduanya berawal dari pertemuan dalam perjalanan meraih mimpi, lalu tumbuh menjadi ikatan kuat yang diuji oleh penyakit mematikan.