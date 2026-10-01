Sampaikan Dukungan untuk Jenderal Suyudi, Paulus Ronald Sinambela Dorong Polri Semakin Humanis

jpnn.com - Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) menyampaikan dukungan dan harapan atas estafet kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain Suyudi, Prabowo juga melantik Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Kamis (1/10/2026).

Ketua Umum AMS XII Paulus Ronald Sinambela berharap kepemimpinan baru Korps Bhayangkara menjadi momentum untuk semakin memperkuat profesionalisme, integritas, transparansi, serta kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

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"Kami menyampaikan dukungan dan harapan kepada Bapak Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam mengemban amanah memimpin Polri. Kami berharap kepemimpinan baru membawa semangat pembenahan yang berkelanjutan sehingga Polri semakin profesional, berintegritas, tegas dalam penegakan hukum, tetapi tetap humanis dan semakin dekat dengan rakyat," kata Paulus Sinambela dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).

Paulus menilai tantangan kepolisian ke depan membutuhkan kemampuan membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberantasan narkotika dan berbagai bentuk kejahatan, serta menjamin penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

"Kekuatan Polri tidak hanya terletak pada kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat. Karena itu, kami berharap Polri terus hadir sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta menjadi institusi penegak hukum yang memberikan rasa aman dan keadilan," harapnya.

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Selain itu, Paulus menyampaikan penghargaan kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas pengabdiannya selama memimpin Polri.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas pengabdian selama memimpin Polri. Estafet kepemimpinan ini kami harapkan menjadi kesinambungan pengabdian dan pembenahan institusi untuk menghadapi tantangan bangsa ke depan," ucapnya.