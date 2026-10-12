Sampaikan Harapan untuk Jenderal Suyudi, ART Singgung Istilah Parcok Era Jokowi

jpnn.com - Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (Sekjen LMP) Abdul Rachman Thaha (ART) menaruh harapan besar kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bisa terus memperbaiki citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di mata publik.

Menurut Abdul Rachman, sejak era kepemimpinan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sekian banyak kapolri di sampingnya, Polri sampai dijuluki oleh publik dengan sebutan yang sangat buruk, yakni 'partai cokelat alias parcok'.

"Itu akibat Polri tidak sungguh-sungguh menjaga jarak dari politik partisan. Bahkan, sulit disangkal, polisi menikmati limpahan anggaran dan privilese berkat kesediaannya disalahgunakan sebagai salah satu mesin pemenangan politik penguasa," kata ART -sapaan Abdul Rachman Thaha, dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).

Dari kacamata kenegaraan, katanya, penguasa yang memanipulasi institusi kepolisian pantas disebut sebagai penguasa jahat. Sedangkan lembaga kepolisian yang merelakan dirinya disalahgunakan oleh penguasa juga layak disikapi sebagai organisasi yang sakit dan menyakiti kepercayaan masyarakat.

"Pimpinan lembaga kepolisian yang toksik sedemikian rupa sejatinya telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik institusinya sendiri," ucap mantan aktivis HMI itu.

Di tengah reputasi buruk yang Polri sandang itu, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal Suyudi Arie Seto (SAS) sebagai kapolri. Penunjukan itu, konon, tidak berdasarkan kedekatan pribadi. Kabar tersebut menurut ART masuk akal karena sebelumnya disebut-sebut Prabowo akan menunjuk salah satu kapolda dari Indonesia tengah sebagai TB1.

Menurut ART, patut diharapkan pengangkatan kapolri yang tidak berdasarkan nepotisme itu menjadi penanda awal bagaimana Presiden Prabowo mencoba mengembalikan Polri ke lintasan kerja yang semestinya. Ini langkah koreksi besar terhadap pembusukan Korps Tribrata oleh penguasa sebelumnya.