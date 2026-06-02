Sampaikan Kabar Perpisahan, Layvin Kurzawa Tinggalkan Persib Bandung

Arsip- Bek Persib Bandung Layvib Kurzawa saat memegang trofi juara BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. ANTARA/Instagram-Layvin Kurzawa

jpnn.com - BANDUNG - Layvin Kurzawa mengumumkan akan meninggalkan Persib Bandung sesuai berakhirnya BRI Super League 2025/2026.

Mantan bek Paris Saint-Germain (PSG) itu menyampaikan kabar perpisahan tersebut melalui sebuah unggahan di media sosial.

“Saya menghormati keputusan klub dan meninggalkan semuanya dengan rasa syukur atas momen-momen yang telah kita lalui bersama,” kata Kurzawa dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa (2/6).

Kurzawa mengaku memiliki kesan mendalam selama menjalani lima bulan bersama Persib.

Dia pun merasakan atmosfer sepak bola Indonesia yang menurutnya sangat istimewa.

“Saya menemukan sebuah negara yang luar biasa, sebuah klub yang penuh gairah, dan para pendukung yang luar biasa yang membuat saya merasa diterima sejak hari pertama,” ungkapnya.

Kurzawa juga mengaku bangga pernah mengenakan seragam Persib dan menjadi bagian dari perjalanan tim, meski hanya dalam waktu yang relatif singkat.

“Saya bangga pernah mengenakan seragam ini, merasakan emosi-emosi tersebut bersama kalian, dan menjadi bagian dari keluarga besar Persib, meskipun hanya dalam waktu yang singkat,” ujarnya.

Lavyvin Kurzawa meninggalkan Persib Bandung seusai berakhirnya BRI Super League 2025/2026. Dia juga menyampaikan rasa cintanya kepada Bobotoh.

