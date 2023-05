Sampaikan Kuliah Umum di Seskoal, Bamsoet Ingatkan Ancaman Geopolitik Global

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet mengingatkan ancaman geopolitik global.

Hal itu disampaikan Bamsoet saat memberikan kuliah umum kepada perwira siswa pendidikan reguler (Pasis Dikreg) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-61 2023.

Kegiatan tersebut diikuti 118 peserta perwira menengah (pamen), yakni 101 Pamen TNI AL, 2 Pamen TNI AD, 2 Pamen TNI AU, 5 Pamen Polri.

Selain itu, juga hadir 8 Pamen dari militer mancanegara, antara lain Arab Saudi, Australia, India, Malaysia, Pakistan, Philipina, Singapura, Srilanka, dan Amerika Serikat.

"Pergeseran geopolitik global diwarnai berbagai fenomena," papar Bamsoet saat memberikan kuliah umum kepada Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61 Tahun 2023, di Kelas A, Gedung RE Martadinata, Seskoal, Jakarta, Rabu (10/5).

Bamsoet mencontoh beberapa fenomena tersebut, di antaranya ambisi China untuk menasbihkan diri sebagai pemimpin dunia pada tahun 2049, salah satunya dengan menaikkan anggaran belanja militer.

"Misalnya pada tahun 2021, anggaran belanja militer China mencapai 230 miliar dolar AS. Jauh lebih besar dibandingkan Rusia sebesar 154 miliar dolar AS, Inggris 68 miliar dolar AS dan Jerman 50 miliar dolar AS," beber Bamsoet

Ketua ke-20 DPR ini menyampaikan kondisi geopolitik global saat ini pun sedang tidak baik-baik saja.