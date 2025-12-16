Sampaikan Permintaan Maaf Kepada Erika Carlina, DJ Panda: Saya Khilaf Menyebarluaskan Data Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - DJ Panda akhirnya angkat bicara mengenai persoalannya dengan Erika Carlina.

Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (16/12), pemilik nama Giovanni Surya Saputra itu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Erika Carlina.

Didampingi oleh kuasa hukumnya, dia mengakui kesalahannya yang telah menyebarluaskan data pribadi bintang film Pabrik Gula itu ke sebuah grup WhatsApp.

"Saya atas nama Giovanni Surya Saputra, memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak Erika Carlina. Karena saya telah khilaf menyebarluaskan data pribadi milik Erika ke grup WhatsApp," ujar DJ Panda.

Pria 27 tahun tersebut mengaku baru meyadari akibat dari tindakannya tersebut setelah melihat reaksi publik.

DJ Panda pun tak menyangka hal itu menyebabkan Erika Carlina sampai mendapatkan teror selama masa kehamilannya.

"Saya baru menyadari dampak dari perbuatan saya tersebut ketika melihat reaksi publik setelah mengetahui rahasia kehamilan yang sebelumnya ditutupi oleh Erika. Hal tersebut ternyata berujung pada diterornya yang bersangkutan via DM selama masa kehamilannya," tuturnya.

Dia mengaku menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan memaklumi langkah hukum yang akhirnya diambil oleh Erika Carlina.