Sampan Dihantam Ombak Besar, Pemancing Asal Depok Hilang Tenggelam di Laut Aceh Jaya

jpnn.com, BANDA ACEH - Seorang warga asal Desa Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok bernama Suheri, 64, dilaporkan hilang tenggelam setelah sampan yang digunakannya untuk memancing terbalik dihantam ombak besar di perairan Kabupaten Aceh Jaya.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Jaya mengonfirmasi bahwa hingga Rabu (16/9/2026), korban masih belum ditemukan dan tim gabungan terus menyisir lokasi kejadian.

"Suheri, 64, karyawan swasta asal Desa Pondok Jawa, Kecamatan Cipayung, Kota Depok masih dalam pencarian," kata Plt Kalak BPBK Aceh Jaya, Irma Hanum saat dikonfirmasi, di Aceh Jaya, Rabu.

Irma mengatakan, Suheri sendiri pergi memancing bersama temannya Didi Satria, 42, seorang nelayan asal Desa Punge Blang Cut Kota Banda Aceh ke perairan Subang Kecamatan Indra Jaya, Aceh Jaya pagi sekitar pukul 09.00 WIB menggunakan sampan.

Namun, di tengah perjalanan, sampan yang mereka tumpangi dihantam ombak besar akibat cuaca buruk dan terbalik.

"Sekitar pukul 14.00 WIB, sampan yang ditumpangi kedua korban dihantam ombak hingga keduanya terlempar ke laut," ujarnya.

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Setelah itu, kata Irma, Didi berhasil menyelamatkan diri dan mencapai bibir pantai, sedangkan Suheri masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian.

Ia menyampaikan, pencarian korban sementara ini dilakukan oleh nelayan dan masyarakat sekitar lokasi sembari menunggu tim Basarnas.