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Samsung Akan Rilis HP Lipat Mewah Akhir Bulan Ini, Berapa Harganya?

Samsung Akan Rilis HP Lipat Mewah Akhir Bulan Ini, Berapa Harganya?
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Ilustrasi - Tampilan Samsung W26 yang dirilis eksklusif di pasar China. (Samsung China)

jpnn.com - Samsung akan meluncurkan ponsel lipat mewah W27 di China pada 29 Oktober 2026 mendatang.

Menurut siaran Gizchina pada Jumat (23/10), kehadiran ponsel itu terungkap setelah foto perangkat itu bocor di dunia kaya. 

Secara tampilan, Samsung W27 mirip dengan Galaxy Z Fold8. Namun, Samsung menyebut W27 merupakan versi premium dari ponsel lipat lainnya.

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Ponsel ini terlihat memiliki lapisan warna biru tua, aksen emas di sekeliling bingkai dan modul kamera, serta logo seri W berwarna emas di bagian belakang.

Meski hadir dengan desain berbeda, Samsung W27 diperkirakan menggunakan perangkat keras yang sama dengan ponsel lipat andalan Samsung untuk pasar global.

Seri W Samsung menawarkan versi yang lebih eksklusif dari produk ponsel lipat perusahaan.

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Ponsel lipat yang dipasarkan di China melalui China Telecom itu hadir dengan sentuhan akhir lebih premium, memori tambahan, serta paket penjualan lebih lengkap.

W27 kemungkinan dipasarkan dengan strategi yang sama. Bodi berwarna biru tua dengan detail emas memberikan tampilan berbeda dari Fold8 Ultra standar, tetapi konfigurasi tiga kamera belakangnya tampak serupa.

Samsung akan meluncurkan ponsel lipat mewah pada 29 Oktober 2026 mendatang. Berapa harganya?

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