Samsung Akan Rombak Galaxy S27 Ultra, Fokus Pada Desain dan Baterai

jpnn.com, JAKARTA - Samsung dilaporkan tengah menyiapkan perubahan besar-besaran pada smartphone flagship barunya, yakni Galaxy S27 Ultra.

Meski tanggal peluncuran belum umumkan, tetapi bocoran generasi baru dari Galaxy S26 itu bermunculan dan menarik perhatian publik.

Informasi baru menyebut khusus unuk Galaxy S27 Ultra akan melakukan perubahan pada bagian desain dan baterai.

Kabar itu datang dari informan asal Korea Selatan seperti dilaporkan oleh Gizmochina, Selasa (19/5) waktu setempat.

Menurut informan tersebut, Samsung Galaxy S27 Ultra bakal mendapatkan perombakan yang cukup banyak.

Samsung mungkin meningkatkan sensor kamera belakangnya dan mendesain ulang tata letak kamera di panel belakang.

Kabar itu melengkapi rumor yang menyebutkan Samsung mungkin menghilangkan lensa telefoto 3x dari S27 Ultra.

Hal itu mengindikasikan ponsel tersebut nantinya hanya dibekali dengan tiga kamera di bagian belakang.