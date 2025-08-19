Samsung Galaxy Gaming Academy X TLCUP 2025 Dukung Esports Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Electronics Indonesia bersama Team Liquid Indonesia dengan dukungan penuh dari Moonton Games secara resmi meluncurkan Samsung Galaxy Gaming Academy (SGGA) Powered by TL Cup 2025.

Ajang ini menjadi bukti kolaborasi lintas ekosistem antara brand teknologi global, tim esports berstandar internasional, dan publisher game terkemuka dalam menghadirkan jalur kompetisi baru bagi para pemain Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) di Indonesia.

Turnamen ini tidak hanya sekadar memperebutkan gelar juara, melainkan juga membuka peluang emas untuk para talenta muda.

Para peserta terbaik akan mendapatkan hadiah utama berupa Bootcamp Profesional bersama Team Liquid dan kesempatan trial di Team Liquid Academy, yang bisa menjadi gerbang menuju panggung profesional MDL Indonesia.

Sebagai perangkat resmi dalam SGGA Powered by TL Cup 2025, Samsung Galaxy A36 5G hadir dengan performa tinggi yang dirancang untuk mendukung gamer muda Indonesia.

Smartphone ini ditenagai prosesor Snapdragon 6 Gen 3 yang memastikan pengalaman gaming tetap stabil bahkan saat memainkan game berat.

Didukung RAM hingga 20GB dan penyimpanan internal sampai 256GB, Galaxy A36 5G memungkinkan pemain untuk membuka game, voice chat, dan aplikasi lain secara bersamaan tanpa lag maupun kekhawatiran memori penuh.

Untuk mendukung sesi bermain panjang, Galaxy A36 5G memiliki baterai 5.000mAh dengan teknologi 45W Fast Charging, sehingga pemain bisa kembali ke permainan dengan cepat tanpa menunggu lama.