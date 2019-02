Samsung Galaxy M20 Pakai Baterai Besar, Online Terus!

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Electronics Indonesia akhirnya merilis lini produk terbarunya yakni, Samsung M20, di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (11/2).

Head of IT and Mobile Bussines Samsung Electronic Indonesia Denny Galant mengatakan, M20 merupakan inovasi baru Samsung untuk memenuhi kebutuhan konsumen muda Indonesia.

"Samsung Galaxy M series hadir pertama di Indonesia ditunjukan bagi generasi masa kini yang ingin terus terhubung dan terus berbagi aktivitas keseharian mereka yang menarik," ujar Dennny.

Samsung M20 memiliki layar lnfinity-V beresolusi FHD dengan layar berukuran 6,3 inci. Sementara baterai yang dibenamkan berkapasitas 5000 mAh.

Fitur fast charging type-C seperti pada smartphone premium Samsung juga hadir di Galaxy M20, memastikan pengisian daya tiga kali lebih cepat dibandingkan pengisian normal. Fitur kamera seperti dual camera dengan Ultra Wide lens tak lupa disematkan.

Dalam hal performa, Galaxy M20 didukung prosesor Octa-Core Exynos 7904 yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna melalui kecepatan jaringan yang sangat baik.

Samsung M20 ditawarkan dengan harga Rp 2,8 juta untuk RAM 3 GB dan memori internal 32 GB yang sudah bisa dibeli mulai 14 Februari 2019 melalui tiga e-commerce seperti Lazada.co.id, Blibli.com dan JD.id. (mg9/jpnn)