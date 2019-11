Samsung Galaxy Note 10 Hadir dengan Warna Baru

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Electronics Indonesia menambah pilihan warna baru untuk model flagship mereka, Galaxy Note 10 berkelir Aura Pink.

Handphome berbanderol Rp. 13.499.000 itu hadir sebagai bentuk komitmen Samsung untuk terus menghadirkan inovasi bagi konsumen yang ingin merasakan pengalaman khusus dengan warna terbaru.

Head of Product Marketing IT & Mobile Marketing, Samsung Electronics Indonesia, Denny Galant mengatakan, pihaknya sangat senang dapat memberikan pengalaman baru dari smartphone flagship Galaxy Note 10 dengan menghadirkan warna terbaru yaitu Aura Pink.

"Teknologi telah menjadi cara baru bagi pengguna dalam mengekspresikan kepribadian serta gaya mereka, dan pemilihan warna adalah bagian penting dalam personalisasi tersebut. Edisi baru ini memperluas pilihan warna pada Galaxy Note10 dengan gaya yang lebih hidup, sekaligus membawa nuansa semangat yang lebih powerful, Pink is the New Power," ungka Denny dalam keterangan tertulis, Senin (11/11).

Warna pink begitu erat dengan kelembutan, romantisme dan kepedulian, namun Galaxy Note10 dengan the power of pink menjadikan warna pink sebuah kekuatan. Dengan desain dan fitur powerful menjadikan Galaxy Note10 Aura Pink sebuah device yang tampil beda.

Galaxy Note 10 Aura Pink mulai tersedia pada 11 November 2019 di Indonesia, dengan penawaran paket Laneige selama periode promo 11 – 24 November, hanya di laman resmi Samsung.

Sementara itu, bagi konsumen yang ingin melakukan tukar tambah smartphone lama ke Galaxy Note 10 Aura Pink bisa lagsung datang ke Samsung Store untuk mendapatkan cashback hingga Rp 1.750.000 selama periode promo 15-30 November 2019. (mg9/jpnn)