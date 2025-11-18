Samsung Galaxy S26 Akan Hadir Lebih Ringan dari iPhone 17

jpnn.com - Samsung tengah mengembangkan Galaxy S26 yang akan dirilis pada awal tahun depan.

Ponsel flagship generasi baru dari Galaxy S25 itu akan melakukan perubahan. Salah satunya body yang lebih tipis dan ringan.

Samsung Galaxy S26 itu bahkan lebih ringan dari pesaingnya iPhone 17.

Informasi tersebut terungkap dari pembocor teknologi @UniverseIce yang membagikan tabel perbandingan spesifikasi kedua seri tersebut melalui platform X.

Menurut bocoran itu, Galaxy S26 diperkirakan memiliki bobot 164 gram, S26+ sekitar 191 gram, dan S26 Ultra sekitar 214 gram.

Angka tersebut menjadikan S26 dan S26 Ultra sedikit lebih ringan dibanding pendahulunya, sedangkan S26+ hanya bertambah satu gram dari seri sebelumnya.

Seluruh model Galaxy S26 itu disebut masih lebih tipis dan ringan dibandingkan iPhone 17 yang bakal menjadi pesaing langsungnya.

Dilansir dari Gizmochina pada Senin, Samsung juga pernah melakukan hal serupa pada generasi sebelumnya, sehingga konsistensi ini dinilai sebagai upaya mempertahankan pengalaman penggunaan yang lebih nyaman di tangan.

Bocoran lain sempat menyebut bobot Galaxy S26 Ultra berada di angka 217 gram, sehingga menimbulkan sedikit perbedaan data.

Perbedaan seperti ini lazim terjadi pada tahap awal sebelum spesifikasi final diumumkan menjelang peluncuran.