Samsung Galaxy S26 Edge Siap Meluncur, Tampilannya Diduga Mirip iPhone 17 Pro

jpnn.com - Samsung akan meluncurkan Galaxy S26 Edge kepada publik dalam waktu dekat.

Generasi baru dari Galaxy S25 itu diduga memiliki tampilan yang mirip seperti iPhone 17 Pro.

Kabar kehadiran ponsel Galaxy S26 itu terungkap dari pembocor teknologi OnLeaks. Mereka mengungkapkan rumor ini pertama kali ke pada Android Headlines.

Dikutip The Verge, Jumat (5/9), dalam bocoran informasi OnLeaks, Galaxy, Galaxy S26 Edge yang seharusnya meluncur pada 2026 itu tampil dengan bezel yang tipis dan bilah kamera belakang menonjol menampung sepasang lensa kamera.

Berdasarkan informasi itu juga, Galaxy S26 Edge mungkin terlihat jauh berbeda dari Galaxy S25 Edge yang memiliki tiga kamera belakang yang tersusun vertikal di sisi kiri perangkat.

Sementara tampilan Galaxy S26 Edge justru disebutkan lebih mirip dengan bocoran dan model tiruan iPhone 17 Pro.

Perbedaannya adalah iPhone 17 Pro dikabarkan bakal hadir dengan tiga kamera belakang dan bukan cuma dua kamera.

Galaxy S26 Edge akan menggantikan S26 Plus dan mungkin juga dilengkapi magnet bawaan untuk pengisian daya Qi2, sehingga setara dengan iPhone yang lebih baru dan seluruh jajaran Pixel 10.