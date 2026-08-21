Samsung Galaxy S26 FE Bakal Dirilis di RI, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Samsung mengonfirmasi akan meluncurkan Galaxy S26 FE pada pekan depan.

Kehadiran Samsung Galaxy S26 versi murah itu terungkap setelah pabrikan teknologi asal Korea Selatan mengunggah tanggal peluncuran, yakni 27 Agustus 2026.

Ponsel itu akan menjadi anggota baru dari Galaxy S26 yang dikenalkan.

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Mengutip informasi dari Samsung Newsroom Indonesia, Kamis Samsung menjanjikan performa kamera hingga kecerdasan buatan yang andal.

"Samsung Electronics akan menggelar Galaxy Event August 2026 untuk memperkenalkan anggota terbaru dari keluarga Galaxy S26, dirancang untuk menghadirkan pengalaman utama Galaxy S26 mulai dari kamera hingga AI," tulis pernyataan Samsung.

Selain mengenalkan gawai terbaru, dalam acara itu Samsung bakal mengenalkan sistem operasi terbarunya, yaitu OneUI 9.0.

Acara perilisan produk terbaru Samsung ini dapat disaksikan lewat siaran langsung yang tersedia di Samsung.com dan kanal YouTube Samsung pada pukul 19.00 WIB pada 27 Agustus 2026.

Sebelumnya, Samsung Galaxy S26 FE telah banyak bocoran yang beredar mengenai spesifikasi dari ponsel ini.