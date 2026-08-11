Samsung Galaxy S26 FE Siap Gebrak Pasar, Ini Bocoran Spesifikasinya

jpnn.com - SAMSUNG Galaxy S26 Fan Edition (FE) dipastikan bakal dirilis kepada publik pada September 2026 mendatang.

Namun, menjelang debut resmi sejumlah bocoran spesifikasi mengenai perangkat tersebut mulai terkuak.

Gizmochina pada Selasa, melaporkan Galaxy S26 FE akan hadir dalam tiga pilihan warna, yakni Graphite (abu-abu gelap), Pistachio (hijau muda), dan Blueberry (biru muda).

Galaxy S26 FE mengadopsi layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,7 inci dengan resolusi 2340 x 1080 piksel dan refresh rate hingga 120Hz.

Layar tersebut memiliki tingkat kecerahan 1.200 nit yang dapat ditingkatkan hingga 1.900 nit dalam mode kecerahan tinggi.

Soal performa, Galaxy S26 FE menggunakan chipset Exynos 2500 yang sebelumnya digunakan pada Galaxy S25.

Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 8GB serta pilihan penyimpanan internal 128GB atau 256GB.

Pada sektor kamera, ponsel ini memiliki kamera utama 50MP dengan bukaan f/1.8 dan dukungan optical image stabilization (OIS) untuk menghasilkan gambar lebih stabil, kamera ultrawide 12MP f/2.2, serta kamera telefoto 8MP f/2.4 dengan kemampuan zoom optik 3x.

Sementara itu, kamera depan beresolusi 12MP dengan bukaan f/2.2.