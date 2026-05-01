Samsung Galaxy S26 Series Usung Sejumlah Teknologi AI, Makin Canggih

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Electronics Indonesia (SEI) menghadirkan Galaxy S26 Series yang mengintegrasikan berbagai tools kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pengguna sesuai dengan kebutuhannya.

Perangkat itu langsung menyatukan Google Gemini dan Perplexity di dalam sistemnya.

Ditambah dengan kehadiran kapabilitas Galaxy AI yang makin cerdas, seperti Semantic Search, pengguna memiliki asisten serba bisa di genggaman yang siap memberikan ide segar hingga kemudahan mengelola file

tanpa membuang waktu.

MX Product Marketing Senior Manager SEI, Ilham Indrawan mengatakan pengguna tak perlu lagi bingung memilih tools AI mana yang paling oke.

Sebab, di Galaxy S26 Series semuanya sudah tersedia dan saling melengkapi.

Saat butuh ide kreatif, ada Gemini. Saat butuh data riset yang valid, ada Perplexity, dan keduanya bisa diakses instan cukup lewat suara.

"Kami menyempurnakannya dengan Galaxy AI, fitur cerdas bawaan Samsung yang secara eksklusif mempermudah rutinitas harian pengguna, seperti mencari file lama cukup dengan deskripsi visual. Ini adalah bentuk komitmen kami menghadirkan HP AI yang benar-benar memangkas waktu kerja penggunanya," ujarnya.

Gemini adalah teman diskusi yang selalu bisa kasih ide dan rekomendasi terbaik.