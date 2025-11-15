menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Samsung Galaxy Z Flip8 Akan Hadir Lebih Tipis dan Ringan

Samsung Galaxy Z Flip8 Akan Hadir Lebih Tipis dan Ringan

Samsung Galaxy Z Flip8 Akan Hadir Lebih Tipis dan Ringan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Samsung diam-diam tengah menggarap ponsel lipat Galaxy Z Flip8 dan Fold8. ilustrasi. Foto: Dok. Samsung Indonesia

jpnn.com - Samsung diam-diam tengah menggarap ponsel lipat Galaxy Z Flip8 dan Fold8.

Ponsel generasi baru dari Samsung Galaxy Z Flip7 itu disebut akan membawa sejumlah pengingkatan.

Salah satunya desain lebih tipis dan sejumlah penyempurnaan guna mendorong ponsel lipat masuk ke pasar yang lebih luas.

Baca Juga:

Dilansir dari Gizmochina pada Jumat, peta jalan bisnis MX (Mobile eXperience) Samsung 2026 menargetkan penjualan gabungan 6,7 juta unit Flip8 dan Fold8, meningkat sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya.

Target itu didorong oleh Flip8 yang disebut bakal mendapat pembaruan perangkat keras signifikan. Belum ada informasi mengenai keberadaan model Flip8 FE.

Galaxy Z Flip8 diperkirakan menjadi ponsel lipat clamshell Samsung yang paling tipis sejauh ini.

Baca Juga:

Sumber dalam industri menyebut perangkat tersebut dapat memiliki ketebalan 9,5 mm saat dilipat, atau sekitar 30 persen lebih tipis dibandingkan Flip7 yang berukuran 13,7 mm.

Layar bagian dalam diperkirakan tetap 6,9 inci (17,5 cm), sedangkan desain lebih ramping membuatnya lebih mudah disimpan di saku.

Samsung diam-diam tengah menggarap ponsel lipat Galaxy Z Flip8 dan Fold8. Simak selengkapnya di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI