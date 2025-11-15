Samsung Galaxy Z Flip8 Akan Hadir Lebih Tipis dan Ringan
jpnn.com - Samsung diam-diam tengah menggarap ponsel lipat Galaxy Z Flip8 dan Fold8.
Ponsel generasi baru dari Samsung Galaxy Z Flip7 itu disebut akan membawa sejumlah pengingkatan.
Salah satunya desain lebih tipis dan sejumlah penyempurnaan guna mendorong ponsel lipat masuk ke pasar yang lebih luas.
Dilansir dari Gizmochina pada Jumat, peta jalan bisnis MX (Mobile eXperience) Samsung 2026 menargetkan penjualan gabungan 6,7 juta unit Flip8 dan Fold8, meningkat sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya.
Target itu didorong oleh Flip8 yang disebut bakal mendapat pembaruan perangkat keras signifikan. Belum ada informasi mengenai keberadaan model Flip8 FE.
Galaxy Z Flip8 diperkirakan menjadi ponsel lipat clamshell Samsung yang paling tipis sejauh ini.
Sumber dalam industri menyebut perangkat tersebut dapat memiliki ketebalan 9,5 mm saat dilipat, atau sekitar 30 persen lebih tipis dibandingkan Flip7 yang berukuran 13,7 mm.
Layar bagian dalam diperkirakan tetap 6,9 inci (17,5 cm), sedangkan desain lebih ramping membuatnya lebih mudah disimpan di saku.
Samsung diam-diam tengah menggarap ponsel lipat Galaxy Z Flip8 dan Fold8. Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Samsung Galaxy F17 5G Resmi Meluncur, Intip Spesifikasi dan Harganya
- Samsung Galaxy S26 Edge Siap Meluncur, Tampilannya Diduga Mirip iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy S25 Versi Murah Resmi Meluncur, Ini Spesifikasinya
- iPhone 17 Pro dan Pro Max Bakal Diperkuat Layar Antireflektif dan Antigores
- Galaxy Active Club dari Samsung, Komunitas Olahraga untuk Hidup Aktif & Sehat
- Samsung Ungkap Alasan Tak Sematkan Fitur S Pen di Galaxy Z Fold7, Jangan Kaget