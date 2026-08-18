menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Samsung Makin Serius di Pasar Foldable, 5 HP Lipat Tengah Disiapkan

Samsung Makin Serius di Pasar Foldable, 5 HP Lipat Tengah Disiapkan

Samsung Makin Serius di Pasar Foldable, 5 HP Lipat Tengah Disiapkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tampilan ponsel lipat Samsung. Dalam foto ini Galaxy Z Fold8. (ANTARA/Samsung Newsroom Indonesia)

jpnn.com - Samsung dilaporkan tengah mempersiapkan sejumlah ponsel lipat generasi baru untuk diperkenalkan pada tahun depan.

Langkah itu dilakukan setelah perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu meraih keuntungan signifikan melalui debut Galaxy Z Fold8 pada tahun ini.

Laporan GSM Arena, Minggu, menunjukkan dari lima HP lipat ada model trifold generasi kedua serta model flip yang juga diluncurkan.

Baca Juga:

ETNews menjadi yang pertama mengungkap laporan ini berdasarkan narasumber internal yang tak disebutkan identitasnya.

Setelah Galaxy Z Fold8 rilis, Samsung mendapatkan animo yang besar bahkan hal itu dibuktikan dengan meningkatnya target produksi ponsel lipat perusahaan di 2026 menjadi 1 juta unit.

Melihat peluang ponsel lipat yang mendapatkan sambutan baik, Samsung berencana melakukan eksperimen baru dengan merilis produk ponsel lipat lebih banyak di 2027.

Baca Juga:

Adapun lima ponsel lipat yang mungkin debut di 2027 terdiri dari Galaxy Z Fold9, Galaxy Z Fold9 Ultra, Galaxy Z TriFold generasi kedua, Galaxy Z Flip9, dan satu lagi ponsel lipat dengan layar yang lebar namun belum diketahui penamaannya.

Samsung Galaxy Z Flip9 masih masuk dalam daftar perilisan di tahun depan. Rumor mengenai hilangnya model Galaxy Z Flip tampaknya dibesar-besarkan saja.

Samsung dilaporkan tengah mempersiapkan sejumlah ponsel lipat generasi baru untuk diperkenalkan pada tahun depan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI