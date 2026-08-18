Samsung Makin Serius di Pasar Foldable, 5 HP Lipat Tengah Disiapkan

jpnn.com - Samsung dilaporkan tengah mempersiapkan sejumlah ponsel lipat generasi baru untuk diperkenalkan pada tahun depan.

Langkah itu dilakukan setelah perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu meraih keuntungan signifikan melalui debut Galaxy Z Fold8 pada tahun ini.

Laporan GSM Arena, Minggu, menunjukkan dari lima HP lipat ada model trifold generasi kedua serta model flip yang juga diluncurkan.

ETNews menjadi yang pertama mengungkap laporan ini berdasarkan narasumber internal yang tak disebutkan identitasnya.

Setelah Galaxy Z Fold8 rilis, Samsung mendapatkan animo yang besar bahkan hal itu dibuktikan dengan meningkatnya target produksi ponsel lipat perusahaan di 2026 menjadi 1 juta unit.

Melihat peluang ponsel lipat yang mendapatkan sambutan baik, Samsung berencana melakukan eksperimen baru dengan merilis produk ponsel lipat lebih banyak di 2027.

Adapun lima ponsel lipat yang mungkin debut di 2027 terdiri dari Galaxy Z Fold9, Galaxy Z Fold9 Ultra, Galaxy Z TriFold generasi kedua, Galaxy Z Flip9, dan satu lagi ponsel lipat dengan layar yang lebar namun belum diketahui penamaannya.

Samsung Galaxy Z Flip9 masih masuk dalam daftar perilisan di tahun depan. Rumor mengenai hilangnya model Galaxy Z Flip tampaknya dibesar-besarkan saja.