Samsung Mulai Naikkan Harga Smartphone, Ini Faktor Pemicunya

jpnn.com - Samsung dikabarkan bakal menaikkan harga smartphone yang dijadwalkan mulai Juni 2026.

Kenaikan harga tersebut imbas biaya komponen memori RAM yang terus naik belakangan ini.

Menurut laporan GSM Arena, Selasa (26/5), saat ini sebagian besar produsen ponsel pintar termasuk Apple dan Samsung mampu menyerap guncangan harga chip memori lewat optimalisasi dan pemangkasan biaya di komponen lainnya.

Namun, kondisi itu jika terus berlanjut, tetap dapat memaksa produsen besar seperti Samsung untuk menaikkan harga produknya.

Laporan terbaru berasal dari Yunani menyebutkan rencana Samsung tersebut mungkin berdampak pada ponsel-ponsel yang dirilis di Eropa.

Kenaikan harga di Eropa mungkin efektif berlaku mulai Juni 2026 pada seri Galaxy S serta Galaxy Z Fold7 dan Galaxy Z Flip7.

Diperkirakan kenaikan harga untuk satu gadget berkisar seharga 100 Euro (sekitar Rp 2 jutaan).

Laporan itu tidak memerinci apakah kenaikan harga hanya akan memengaruhi model dengan memori terendah tetapi sepertinya untuk opsi penyimpanan dengan ukuran yang lebih besar juga akan mengalami kenaikan harga.