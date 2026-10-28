Samsung Pangkas Produksi Galaxy A Series Hingga 20%, Harga HP Siap-Siap Meroket

jpnn.com - Samsung dilaporkan memangkas produksi smartphone Galaxy A Series hingga 20 persen pada kuartal keempat atau Oktober–Desember 2026.

Keputusan itu mereka lakukan imbas harga komponen chip memori yang melambung tinggi.

Dilansir dari laporan GSM Arena pada Senin (26/10) waktu setempat, pemangkasan itu ditempuh di tengah potensi kerugian tahunan pertama bagi unit bisnis perangkat seluler raksasa teknologi asal Korea Selatan tersebut.

Samsung menyampaikan pemangkasan volume pesanan komponen ke rantai pasoknya.

Pengurangan produksi pada kuartal keempat itu diperkirakan bakal berdampak pada pengurangan produksi sekitar 10 juta unit sepanjang tahun ini.

Samsung bahkan dikabarkan berencana mengurangi produksi seri Galaxy A setidaknya 10 persen lagi pada tahun depan.

Adapun Galaxy A tercatat menyumbang sekitar 70 persen dari total penjualan ponsel pintar Samsung secara global yang mencakup model populer seperti Galaxy A57, Galaxy A37, dan Galaxy A17 5G.

Dengan total penjualan tahunan berkisar 230–240 juta unit, pengurangan volume pada lini terlaris ini berpotensi mengancam posisi Samsung dalam mempertahankan takhta sebagai produsen ponsel pintar nomor satu dunia.