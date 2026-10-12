Samsung Pangkas Produksi Smartphone Hingga 30 Persen, Ini Pemicunya

jpnn.com - Samsung mengumumkan akan memangkas produksi smartphone pada kuartal keempat 2026.

Perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu akan memangkas sekitar 20-30 persen dari target awal. Hal itu mereka lakukan akibat biaya komponen yang terus meroket.

Laporan Gizmochina, Jumat (9/10) waktu setempat, Samsung memang mengalami kenaikan angka penjualan smartphone dalam beberapa kuartal terakhir.

Namun, ternyata penjualan tersebut tidak memberikan keuntungan.

Bisnis ponsel pintar Samsung disebut tidak berpengaruh signifikan dan justru biaya komponennya terus melambung tinggi khususnya untuk RAM dan memori penyimpanan.

Tidak hanya Samsung, masalah ini hampir semua produsen ponsel pintar mengalami hal serupa. Mereka memang sulit mempertahankan profitabilitas.

Langkah ini memang belum diambil oleh Samsung, tetapi ini adalah proyeksian terbaru.

Proyeksi itu muncul karena Samsung harus membayar sekitar 145 dolar AS (sekitar Rp2,5 jutaan) per chip untuk RAM LPDDR5X 12GB di tahun ini.